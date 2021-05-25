Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Karara göre, Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı Semih Tümen oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Karara göre, Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı Semih Tümen oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Karara göre Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alınarak bu suretle boşalan göreve Prof. Dr. Semih Tümen getirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı