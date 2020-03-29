Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş: "Türkiye ekonomisi, dinamik yapısıyla bu süreci...
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş: "Türkiye ekonomisi, dinamik yapısıyla bu süreci göreceli olarak en az hasarla ve kısa sürede atlatan ekonomilerden biri olacaktır.
29.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:24
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş: "Türkiye ekonomisi, dinamik yapısıyla bu süreci göreceli olarak en az hasarla ve kısa sürede atlatan ekonomilerden biri olacaktır."
Kaynak: AA