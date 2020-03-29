Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş: "Türkiye ekonomisi, dinamik yapısıyla bu süreci... Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş: "Türkiye ekonomisi, dinamik yapısıyla bu süreci göreceli olarak en az hasarla ve kısa sürede atlatan ekonomilerden biri olacaktır.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş: "Türkiye ekonomisi, dinamik yapısıyla bu süreci göreceli olarak en az hasarla ve kısa sürede atlatan ekonomilerden biri olacaktır." Kaynak: AA