Merkez Bankası: Bankamız nezdinde dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv...

Merkez Bankası: Bankamız nezdinde dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranı 100 baz puan indirildi.

5.08.2019 10:42
Merkez Bankası: Bankamız nezdinde dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv...

Merkez Bankası: Bankamız nezdinde dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranı 100 baz puan indirildi

Kaynak: AA
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