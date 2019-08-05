Merkez Bankası: Bankamız nezdinde dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv...
Merkez Bankası: Bankamız nezdinde dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranı 100 baz puan indirildi.
Merkez Bankası: Bankamız nezdinde dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranı 100 baz puan indirildi
Kaynak: AA
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