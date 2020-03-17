Merkez Bankası: "Bankaların yeni likidite imkanlarından alabilecekleri azami fon tutarı reel...
Merkez Bankası: "Bankaların yeni likidite imkanlarından alabilecekleri azami fon tutarı reel sektöre sağladıkları ve sağlayacakları kredi tutarlarıyla ilişkilendirilecek.
17.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:32
Merkez Bankası: "Bankaların yeni likidite imkanlarından alabilecekleri azami fon tutarı reel sektöre sağladıkları ve sağlayacakları kredi tutarlarıyla ilişkilendirilecek."
Kaynak: AA