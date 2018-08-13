Merkez Bankası: "Bankalara İhtiyaç Duydukları Tüm Likidite Sağlanacaktır"

Merkez Bankası, finansal istikrarın desteklenmesi ve piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında, gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkanlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağını açıkladı.

Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, finansal istikrarın desteklenmesi ve piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amaçlarıyla bir dizi tedbir alındığını açıkladı.

Açıklamada, Türk Lirası likidite yönetimi alanında alınan önlemler şu şekilde sıralandı:

"Merkez Bankası tarafından gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkanlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite sağlanacaktır. Türk Lirası işlemler karşılığında alınan teminatların iskonto oranları tür ve vadelerine göre güncellenerek bankalara teminat yönetiminde esneklik tanınacaktır. Söz konusu düzenleme ile bankaların mevcut serbest teminatlarının iskonto edilmiş değerinde yaklaşık 3,8 milyar TL tutarında artış olması öngörülmektedir. Bankaların Türk Lirası işlemleri için kullanabilecekleri teminat döviz depo limitleri 7,2 milyar Euro seviyesinden 20 milyar Euro'ya çıkarılmıştır. 2018 Yılı Para ve Kur Politikası metninde yer aldığı üzere, temel fonlama aracı olan 1 hafta vadeli repo ihalelerine ilave olarak ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel yöntemle 91 güne kadar vadeli repo veya depo satım ihalesi açılabilecektir. Bankacılık sistemi fonlama ihtiyacının yüksek olduğu günlerde vadeleri 6 - 10 gün arasında olmak kaydıyla farklı vadelerde birden fazla repo ihalesi açılabilecektir. Bankaların teminat yönetimine esneklik kazandırılması amacıyla, 1 hafta vadeli repo ihalelerinde kazanan tekliflerin bir bölümünün veya tamamının, bankalar tarafından talep edilmesi halinde repo işlemi yerine aynı faiz oranı ve vade ile Bankalararası Para Piyasasında depo işlemi olarak sonuçlandırılmasına imkan tanınacaktır."

Merkez Bankası, döviz depo piyasasındaki aracılık faaliyetlerine yeniden başlayacak

Döviz likidite yönetimi politikası kapsamında, bankalar bir hafta vadeye ek olarak bir ay vadeyle de döviz depo imkanından yararlanabilecek. Merkez Bankası, döviz depo piyasasındaki aracılık faaliyetlerine yeniden başlayacak. Bu çerçevede, Döviz ve Efektif Piyasaları Uygulama Talimatı ile belirlenen kurallar doğrultusunda döviz depo piyasasında bankalar Merkez Bankası aracılığı ile birbirlerinden borç alıp verebilecekler.

Bankaların döviz deposu almak üzere de kullanabilecekleri yaklaşık 50 milyar ABD doları seviyesindeki mevcut limitlerinin gerektiğinde artırılabileceği ve kullanım şartlarında iyileştirmeye gidilebileceğinin vurgulandığı açıklamada, "Bankalar Döviz ve Efektif Piyasalarında kendilerine tanınan limitler dahilinde döviz karşılığı efektif işlemleri yoluyla Merkez Bankasından efektif temin edebileceklerdir. Piyasa derinliği ve fiyat oluşumları yakından takip edilecektir. Gerekli görülmesi halinde, finansal istikrarı korumaya yönelik ihtiyaç duyulacak tüm önlemler alınacaktır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA