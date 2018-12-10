Merkez Bankası Aralık Ayı Beklenti Anketi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 21,28'e geriledi.

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2018 yılı Aralık ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.



Buna göre, aralık ayı TÜFE beklentisi, yüzde 0,77'den yüzde 0,45'e geriledi. Gelecek yıl Ocak ve Şubat ayı TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 1,56 ve yüzde 0,98 olarak gerçekleşti.



Cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemine göre gerileyerek yüzde 24,45'den yüzde 21,28'e indi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi aynı dönemde yüzde 17,38'den yüzde 16,46'ya, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 12,97'den yüzde 12,43'e geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi, bir önceki anket dönemine kıyasla gerileyerek 5,6405'ten 5,4372'ye indi. Aynı dönemde 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 6,2472 oldu.

Bir önceki anket döneminde 36,7 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi, 33,3 milyar dolara indi. 2019 yılı cari açık beklentisi de 29,8 milyar dolardan 27,4 milyar dolara düştü.



Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 3,0

GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre azalarak yüzde 3,1'den yüzde 3,0'a geriledi. 2019 yılına ilişkin büyüme beklentisi de yüzde 1,6'dan yüzde 1,5'e indi.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 24'de sabit kalırken, BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ise 23,93'ten yüzde 23,94'e yükseldi.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 24 ve yüzde 20,05 olarak kayıtlara geçti.



Vadesine 3 ay ya da 3 aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay için yüzde 21,42 ve 12 ay sonrası için yüzde 18,69 oldu.