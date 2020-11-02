Merkez Bankası, Açık Piyasa İşlemleri kapsamında TL cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo...
02.11.2020 09:07 | Son Güncelleme: 02.11.2020 09:10
Merkez Bankası, Açık Piyasa İşlemleri kapsamında TL cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemlerini durdurdu.
Merkez Bankası, Açık Piyasa İşlemleri kapsamında TL cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemlerini durdurdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu