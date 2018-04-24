Merkez Bankası 2018 Bahar Dönemi Yatırım Anketi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan 2018 Bahar Dönemi Yatırım Anketi'ne göre, bu yıl bahar döneminde, 2017'de yapılan brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari artış oranı, 2017 güz döneminde öngörülenden daha yüksek gerçekleşerek yüzde 40,8 oldu.



TCMB'nin imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 104 iş yerinin katılımıyla gerçekleştirdiği 2018 Bahar Dönemi Yatırım Anketi yayımlandı.



Buna göre, bu yıl bahar döneminde, 2017'de yapılan brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari artış oranı, 2017 yılı güz döneminde öngörülenden daha yüksek gerçekleşerek yüzde 40,8 olarak kayıtlara geçti.



2017'de yapılan yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artış oranı, çalışan sayısı 50 ila 249 ve 250 ila 499 arasında bulunan iş yerlerinde sırasıyla yüzde 53,5 ve yüzde 32 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu oran, çalışan sayısı 500'ün üzerinde olan iş yerlerinde ise yüzde 36,4 oldu.



Mal gruplarına göre yatırım harcamaları



Bu yıl bahar döneminde, brüt yatırım harcamalarındaki gelişmeler mal grupları bazında değerlendirildiğinde, 2017'de yüzde 49,2 ile en yüksek yatırım harcaması artışı ara mallar üreten iş yerlerinde oldu.

Ankete göre, bu yıl için ise en yüksek yatırım harcaması artışının yüzde 52 ile yatırım malları üreten iş yerlerinde öngörüldüğü gözlendi.