Merkez Bankası: "19 Mart 2020 tarihinde toplanması planlanan Para Politikası Kurulu, korona...
Merkez Bankası: "19 Mart 2020 tarihinde toplanması planlanan Para Politikası Kurulu, korona virüsünün olası ekonomik ve finansal etkilerini değerlendirmek üzere bugün toplanmıştır.
17.03.2020 13:57 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:57
Merkez Bankası: "19 Mart 2020 tarihinde toplanması planlanan Para Politikası Kurulu, korona virüsünün olası ekonomik ve finansal etkilerini değerlendirmek üzere bugün toplanmıştır." - ANKARA
Kaynak: İHA