Merkez bankalarının rezervlerinde 'altının' yükselişi sürüyor

Merkez bankaları, rezerv para ekonomilerinde meydana gelen dalgalanmalar ve artan belirsizlikler nedeniyle tuttukları rezervleri artırırken, altının rezervler içindeki payı da yükselmeye devam etti.

Merkez bankalarının rezervlerinde 'altının' yükselişi sürüyor

Merkez bankaları, rezerv para ekonomilerinde meydana gelen dalgalanmalar ve artan belirsizlikler nedeniyle tuttukları rezervleri artırırken, altının rezervler içindeki payı da yükselmeye devam etti.

Kaynak: Dunya.com

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