Merkez bankalarından piyasaları sakinleştirmek için swap hamlesi
Avrupa Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası, Kanada, İngiltere Japonyave İsviçre merkez bankaları, küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için swap hattını genişletme kararı aldı.
16.03.2020 07:50 | Son Güncelleme: 16.03.2020 07:50
Avrupa Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası, Kanada, İngiltere Japonyave İsviçre merkez bankaları, küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için swap hattını genişletme kararı aldı.
Kaynak: Dunya.com