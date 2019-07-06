Merkez bankaları neden bağımsız olmalı?

Merkez bankaları neden bağımsız olmalı?

Merkez bankalarının rolü nedir? Para politikalarında neden siyasi iradeden bağımsız olmalı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump neden ısrarla düşük faiz istiyor?

Merkez bankaları neden bağımsız olmalı?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump göreve geldikten sonra ABD borsalarında yaşanan dalgalanmadan Merkez Bankasını (Fed) sorumlu tutarak ülke ekonomisinin tek sorununun 'Fed' olduğunu söylemişti.

Fed, Beyaz Saray'ın uyarılarına rağmen politika faizlerini yükseltme kararı alarak Trump'ın hışmına uğramıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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