Merkez anaokulu Karadeniz Bölgesini temsil edecek
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Merkez anaokulu Karadeniz Bölgesini temsil edecek

26.12.2020 15:12 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:17
Merkez anaokulu Karadeniz Bölgesini temsil edecek

Zonguldak merkez Anaokulu tarafından 7 bölgenin tanıtımını amaçlayan proje Karadeniz bölgesini temsil edecek.

Zonguldak merkez Anaokulu tarafından 7 bölgenin tanıtımını amaçlayan proje Karadeniz bölgesini temsil edecek.

Zonguldak merkez Anaokulu "Kültürümüz En Büyük Mirasımız" projesi adı altında 7 bölgenin kültürel değerlerini tanıtacak. Türkiye'nin 7 bölgesinden öğrencilerin ve 10 öğretmenin katılımıyla yürütülecek olan e-twinng projesinde Karadeniz Bölgesi Merkez Anaokulu Uğur Böcekleri sınıfı öğrencileri tarafından tanıtılacak. Zonguldak bölgesi adına Anaokulu Müdürü Gülden Arıman tarafından yapılan projede çocukların kültürel değerlerini ve miraslarını öğrenmeleri hedefleniyor. - ZONGULDAK

Merkez anaokulu Karadeniz Bölgesini temsil edecek
Merkez anaokulu Karadeniz Bölgesini temsil edecek
Merkez anaokulu Karadeniz Bölgesini temsil edecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 15:21:40. #1.14#
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