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Merkez AAT'nin 'Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi' alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Merkez AAT'nin 'Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi' alındı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa merkezde 80 milyon TL yatırımla inşa ettiği atıksu arıtma tesisi için 'Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi'ni aldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa merkezde 80 milyon TL yatırımla inşa ettiği atıksu arıtma tesisi için ' Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi'ni aldı. Alınan bu belge sayesinde, tesiste kullanılan enerji bedelinin MASKİ'ye geri ödemesi yapılarak bütçe tasarrufu sağlanacak.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde işlettiği 19 çevre dostu atıksu arıtma tesisiyle daha sağlıklı yarınlar inşa etmeye devam ediyor. Yüksek verim prensibiyle çalışarak atıksuların insan ve doğaya verdiği zararların önüne geçen bu tesisler, ilgili atıksu mevzuatında belirtilen kriterlere uygun olarak hizmet veriyor. Bu kapsamda MASKİ Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi için 5 yıl süreyle geçerli olan 'Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi'ni aldı. Bu sayede MASKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın enerji teşvikinden faydalanmaya hak kazandı. Çevre Kanununun 29. maddesi uyarınca; 'Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik' kapsamında atıksu arıtma tesisinin işletilmesinde kullanılan enerjinin, her yıl Bakanlar Kurulu'nca belirlenen oranda kuruma geri ödemesi yapılacak. Alınan belge ile enerji maliyeti açısından büyük oranda tasarruf sağlanacak.

Enerji maliyetinden tasarruf sağlanıyor

Enerji teşvikinden faydalanmaya hak kazanan her yeni tesisle birlikte Manisa'nın ve Manisalıların da kazandığını belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "İşlettiğimiz atıksu arıtma tesisimizle Manisa'mızın geleceği için çalışıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından verilen çevre izinlerimiz sayesinde enerji teşviklerinden faydalanarak kurum bütçemizi koruyoruz. Bu izni almaya hak kazanan her tesisimizle birlikte, Manisa'mız ve Manisalı vatandaşlarımız da kazanmaya devam edecek" dedi. - MANİSA

Merkez AAT'nin 'Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi' alındı

Merkez AAT'nin 'Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi' alındı

Merkez AAT'nin 'Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi' alındı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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