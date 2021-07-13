Merkel: "Zorunlu aşılama olmayacak"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Merkel: "Zorunlu aşılama olmayacak"

Merkel: 'Zorunlu aşılama olmayacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Almanya Başbakanı Angela Merkel, korona virüse karşı aşılamanın zorunlu olmayacağını söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, korona virüse karşı aşılamanın zorunlu olmayacağını söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ile Almanya'da salgın hastalıklarla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü'nü ziyaret ederek Covid-19 pandemisi ve mutasyonlarla ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldı. Merkel enstitü ziyaretinin ardından Spahn ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeterli aşıya sahip olduklarını ve aşı yaptırmayı beklemek için herhangi bir gruplamanın olmadığını kaydeden Spahn, isteyen herkesin istediği her yerde aşı olabileceğini belirterek, "Aşılamaların daha yaygın devam edebilmesi için yerel yönetimlerin, kilise ve camilerin, spor kulüplerinin daha aktif hareket etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Salgına karşı aşı olmanın önemine bir kez daha değinen Merkel, salgın nedeniyle getirilecek yasakları önlemek için elden gelen her şeyin yapılması gerektiğini ve sonbaharda olası dördüncü dalga için yeni bir sokağa çıkma yasağının zorunlu olduğunu düşünmediğini söyledi. "Aşı olarak sevdiklerinizi de korursunuz" ifadelerini kullanan Merkel, korona virüsün Delta mutasyonuyla mücadele edebilmek için 12-59 yaş grubunun yüzde 85'inin aşı olması gerektiğini vurguladı.

Aşı kampanyalarının devam etmesi gerektiğini ifade eden Merkel, "Salgın hepimize karşılıklı olarak savunmasız olduğumuzu ve birbirimize bağımlı olduğumuzu gösterdi. Zorunlu aşılama olmayacak. Sağlık çalışanlarını zorunlu aşı yapmak gibi bir yolu tercih etmeyeceğiz. Aşı olmakla hem kendinizi hem de sevdiklerinizi korumuş olacaksınız. Yakın çevrenizdekilerin aşı olmaya yönlendirin. Ne kadar çok aşılanırsak, o kadar özgür olacağız. Aşılama sayesinde yüksek insidans rakamları ile daha etkili mücadele edilebilir. Salgına karşı en etkili önlemler iç mekanları yeterince havalandırmak, test yaptırmak, mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaktır. En etkilisi ise aşı olmaktır. Almanya'da bugün itibariyle salgınla ilgili olumlu gelişmeler oldu. Ancak salgın bitmedi" dedi.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Ebru Gündeş Zeynep Bastık Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Erol Bulut Burak Elmas Metin Oktay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Merkel: "Zorunlu aşılama olmayacak" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 15:24:20. #1.14#

title