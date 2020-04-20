Merkel: "Yaptığımız gevşetmenin neticelerini iki hafta sonra göreceğiz"
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Merkel: "Yaptığımız gevşetmenin neticelerini iki hafta sonra göreceğiz"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Yaptığımız gevşetmenin neticelerini iki hafta sonra göreceğiz" dedi.

20.04.2020 19:31 | Son Güncelleme: 20.04.2020 19:31
Merkel:

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Yaptığımız gevşetmenin neticelerini iki hafta sonra göreceğiz" dedi.

Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Avrupa'da vaka sayıları artmaya devam ederken, Almanya'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemleri kademeli olarak gevşetme kararı aldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Bakan Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada korona virüs salgını ile mücadele de henüz yolun başında olduklarını aktarırken, alınan önlemlerin hızlı bir şekilde gevşetilmesinin salgına karşı verilen mücadeleyi sekteye uğratacağı ikazında bulundu. Merkel, salgınla mücadelede disiplinli olunmasını ve ihtiyatın elden bırakılmaması gerektiğini vurgularken, ülkede korona bulaşanların oranının yüzde 1'in altına düştüğünü açıkladı. Merkel, "Mücadelede daha yolun başındayız. Dağın zirvesine ulaşmamıza daha yolumuz var. İyileşme konusunda ulaştığımız rakamlar aldatıcı olabilir" ifadelerini kullanırken, salgının seyrinin olumsuz olması durumunda yeniden önlemlerin sertleştirileceğini belirtti.

"Yaptığımız gevşetmenin neticelerini iki hafta sonra göreceğiz"

Merkel, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin kademeli olarak gevşetildiğini belirterek, "Yaptığımız gevşetmenin neticelerini iki hafta sonra göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Başbakan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonunda korona virüs salgınını yakından takip etmek ve yaşanabilecek vaka artışlarının tespit edilmesi amacı ile 5'er kişiden oluşan 105 mobil ekip kurulmasına karar verildiğini açıkladı. Başbakan, oluşturulan ekiplerden her birinin 20 bin kişilik nüfusu takip edeceğini belirtti. Alman Başbakan, ayrıca korona virüs salgınından en çok etkilenen İtalya ve İspanya'ya yardım için hazır olduklarını belirtirken, "Avrupa iyi olursa Almanya iyi olur" ifadesi kullandı.

Merkel, salgından etkilenen ülkelere doğrudan AB bütçesinden yardım yapılması için görüşmelerin devam ettiğini duyurdu. - BERLİN

Kaynak: İHA

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