Merkel: "Virüsü birlikte yeneceğiz "
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Merkel: "Virüsü birlikte yeneceğiz "

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Merkel: 'Virüsü birlikte yeneceğiz '

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Paskalya tatili öncesi yayınladığı video mesajında, vatandaşlara tüm kurallara tutarlı bir şekilde uymaları çağrısında bulunarak, "Virüsü birlikte yeneceğiz" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Paskalya tatili öncesi yayınladığı video mesajında, vatandaşlara tüm kurallara tutarlı bir şekilde uymaları çağrısında bulunarak, "Virüsü birlikte yeneceğiz" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Paskalya tatili öncesi video mesaj yayınladı. Merkel mesajında, vatandaşlara tüm kurallara tutarlı bir şekilde uymaları çağrısında bulunarak, Paskalya tatiline yine bir çok kısıtlamaların gölgesinde girdiklerini belirtti. Aylardır salgına karşı bir çok özgürlüklerimizden taviz vererek mücadele verdiklerini ve bunun karşılığında da salgının yayılışını yavaşlattıklarını belirten Merkel, Covid-19'un mutasyona uğrayarak yayılma konusunda daha agresif bir boyutuyla karşı karşıya bulunduklarını aktardı. Merkel, bunun salgının üçüncü dalgası olduğunu belirtti. Merkel, "Davranışımızla enfeksiyon sayısındaki güçlü artışı yavaşlatabilir, durdurabilir ve sonra tersine çevirebiliriz" dedi.

Nisan ayında aşı kampanyasında ileriye doğru büyük adımlar atılacağını belirten Merkel, aşılama kampanyası hızlı bir şekilde devam etmesiyle birlikte her hafta milyonlarca insan salgına karşı daha güvenli ve etkili korumaya sahip olacağını açıkladı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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