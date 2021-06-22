Merkel ve von der Leyen'den göç mutabakatının güncellenmesi konusunda Türkiye'ye destek
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Merkel ve von der Leyen'den göç mutabakatının güncellenmesi konusunda Türkiye'ye destek

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında yapılan göç mutabakatının önemli olduğunu ve daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında yapılan göç mutabakatının önemli olduğunu ve daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Angela Merkel, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile Berlin'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin çok sayıda mülteciyi barındırdığına işaret eden Merkel, "Anlaşma önemli ve daha da geliştirilmeli. Türkiye 3,7 milyon Suriyeli mülteciyi barındırma konusunda muhteşem bir iş yapıyor. Türkiye desteğimizi hak ediyor." dedi.

Alman Şansölye ayrıca AB Zirvesi'nde Gümrük Birliği konusunun da ele alınacağını belirtti.

Merkel, UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere'de oynanacak yarı final ve final maçlarının yerini değiştirme konusunun sorulması üzerine de Büyük Britanya'nın varyant bölgesi olması nedeniyle UEFA'nın sorumluluk çerçevesinde karar vereceğini umduğunu ancak yine de tribünlerin çok dolu olmasını doğru bulmadığını belirtti.

Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere hükümetinin bu konudaki gerekli hijyen önlemlerini mutlaka alacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.

AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen

AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen son günlerde Türkiye ile çok sayıda görüşme yaptıklarına işaret ederek "En son dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm. AB Zirvesi'nde iklim, gümrük birliği ve göç mutabakatı görüşülecek." dedi.

Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilere değinen von der Leyen, "Burada önemli olan Türkiye'ye destek olmamızdır. Türkiye'de bulunan 3,7 milyon Suriyeli mülteci var. Oradaki insanların bir perspektifi olmalı. Bu bizim için önemli. Bu konuyu Konseyde gündeme getireceğim" ifadelerini kullandı.

Ursula von der Leyen ayrıca yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının kendilerini endişelendirdiğini söyledi.

Delta varyantının baskın bir varyant olduğunu vurgulayan von der Leyen, iyi olan kısmın mRNA teknolojisine dayanan aşılar ile AstraZeneca aşısının bu varyanta karşı da koruma sağlayabilmesi olduğunu ifade etti.

Merkel ve von der Leyen'den göç mutabakatının güncellenmesi konusunda Türkiye'ye destek
Merkel ve von der Leyen'den göç mutabakatının güncellenmesi konusunda Türkiye'ye destek
Merkel ve von der Leyen'den göç mutabakatının güncellenmesi konusunda Türkiye'ye destek
Merkel ve von der Leyen'den göç mutabakatının güncellenmesi konusunda Türkiye'ye destek

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Merkel ve von der Leyen'den göç mutabakatının güncellenmesi konusunda Türkiye'ye destek - Haberler
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