: Merkel ve Trump'tan Johnson'a tebrik

13.12.2019 14:23 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:08

ABD Başkanı Donald Trump ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, tek başına iktidara gelen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u tebrik etti.



İngiltere'de dün yapılan erken genel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, Muhafazakar Parti lideri Boris Johnson 2 yıl aradan sonra tek başına iktidara geldi. Johnson'ın seçim zaferini kutlayan ilk isimler arasında ABD Başkanı Donald Trump ve Almanya Başbakanı Angela Merkel yer aldı.



Merkel tebrik mesajında, "Boris Johnson, zaferini tebrik ederim. Milletlerimiz arasındaki dostluk ve güçlü işbirliği için sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.



Trump ise "Boris Johnson'ı büyük zaferinden dolayı tebrik ediyorum. İngiltere ve ABD, Brexit'ten sonra yeni ticaret anlaşması yapmakta serbest olacak. Bu anlaşmanın AB ile yapılabilecek herhangi bir anlaşmadan çok daha büyük ve daha kazançlı olma potansiyeli var" ifadelerini kullandı. - BERLİN

Kaynak: İHA

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