Merkel ve Putin, Orta Doğu'yu görüştü
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Merkel ve Putin, Orta Doğu'yu görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

06.01.2020 13:55 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:00
Merkel ve Putin, Orta Doğu'yu görüştü

Başbakanı ve Rusya Devlet Başkanı , gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde 'da yaşanan son gelişmeleri ele aldı.


Kremlin Sarayı, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. İki lider, telefon görüşmesinde Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri ele aldı. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Almanya Başbakanı Merkel'in, Rus lider Putin daveti üzerine gelişmeleri ele almak için 11 Ocak'ta Rusya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği kaydedildi. İki liderin görüşmede Suriye, Libya ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele alacağı da bildirildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA
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