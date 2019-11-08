Merkel-Ursula von der Leyen ortak basın toplantısı

08.11.2019 17:11 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:14

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Berlin'de bir araya geldi. Merkel ve Ursula von der Leyen görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA