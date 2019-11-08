Merkel-Ursula von der Leyen ortak basın toplantısı

Merkel-Ursula von der Leyen ortak basın toplantısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Berlin'de bir araya geldi.

08.11.2019 17:11 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:14
Merkel-Ursula von der Leyen ortak basın toplantısı

Başbakanı , AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile 'de bir araya geldi. Merkel ve Ursula von der Leyen görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Merkel-Ursula von der Leyen ortak basın toplantısı
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