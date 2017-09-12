Merkel, Türkiye'ye Silah Satışının Tamamen Durdurulmasını Reddetti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye yönelik silah ihracatının genel olarak durdurulmasını reddetti.



Başbakan Merkel, 24 Eylül'de Almanya'da yapılacak genel seçim çalışması paralelinde Kuzey Almanya televizyonu NDR'de katıldığı programda Türkiye'ye silah satışının tamamen durdurulması konusundaki soruyu cevap vererek, "Türkiye NATO ittifakı ortağıdır. Bununla birlikte, biz DEAŞ'a karşı ortak bir mücadele içerisindeyiz. Ayrıca Türkiye ile güvenlik konularında işbirliği içerisindeyiz" diyerek silah satışının tamamen durdurulmasının doğru olmayacağını söyledi.



Türkiye'ye karşı seyahat uyarılarının sertleştirilmesi gibi bir durumun da söz konusu olmadığına değinen Başbakan Merkel, "Bazı haklarımızı saklı tutuyoruz. Türk Alman ilişkileri bu zorlukları atlatacaktır" açıklamasında bulundu. - FRANKFURT