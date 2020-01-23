Merkel Türkiye'ye geliyor, ajandasında hangi konular var?
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Merkel Türkiye'ye geliyor, ajandasında hangi konular var?

Merkel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak yapacağı çalışma ziyaretinde, iki ülke arasındaki ilişkiler gözden geçirilecek

23.01.2020 18:04 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:04
Merkel Türkiye'ye geliyor, ajandasında hangi konular var?

Başbakanı , Cumhurbaşkanı 'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.


İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan ve Merkel arasında gerçekleşecek görüşmede, Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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