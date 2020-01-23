Merkel Türkiye'ye geliyor, ajandasında hangi konular var?

23.01.2020 18:04 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:04

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.



İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan ve Merkel arasında gerçekleşecek görüşmede, Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek. Euronews.com'da Görüntüle