Türkiye'nin ekonomik durumunu değerlendiren Almanya Başbakanı Merkel,"Türkiye'nin şimdilik özel bir Alman ekonomik yardımına İhtiyacı yok" dedi.

"TÜRKİYE'NİN ALMAN EKONOMİK YARDIMINA İHTİYACI YOK"

Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Türkiye'deki ekonomik gelişmelerle ilgili bir açıklama geldi. Merkel, "Türkiye'nin şimdilik özel bir Alman ekonomik yardımına ihtiyacı yok" dedi.

"MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZ OLMASINI SAĞLAMAK İÇİN HER ŞEY YAPILMALI"

Konuyla ilgili daha önce de bir açıklama yapan Merkel, "Türkiye'de ekonomik istikrarsızlık kimsenin çıkarına değil. Ancak Merkez Bankası'nın bağımsız olmasını sağlamak için her şey yapılmalı'' ifadesini kullanmıştı.

"TİCARET SAVAŞI EKONOMİK BÜYÜMEYİ YAVAŞLATIYOR"

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ise ABD'nin Türkiye ve Çin'e ek gümrük vergisi uygulaması üzerinden Trump'ı eleştirmiş ve "Bu ticaret savaşı ekonomik büyümeyi hem yavaşlatıyor hem de tahrip ediyor. Yeni belirsizlikler ortaya çıkarıyor" değerlendirmesini yapmıştı.