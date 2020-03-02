Merkel: Türkiye'nin 'mültecilerin sırtından' AB'ye baskı uygulaması kabul edilemez

02.03.2020 19:24 | Son Güncelleme: 02.03.2020 19:24

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Türkiye'nin sınırlarını açarak mültecilerin sırtından Avrupa Birliği'ne baskı uygulaması kabul edilemez" dedi.



Merkel Yunanistan sınırını akın eden mülteciler konusunda, "Türkiye'nin İdlib konusunda çok büyük bir sorunla karşı karşıya kaldığını anlıyorum. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti memnuniyetsizliğini mültecilerin sırtından değil, AB'ye diyalog yoluyla ifade etmeli. Benim için takip edilecek yol bu değil" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle