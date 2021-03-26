Merkel: "Türkiye ile her düzeyde temaslara ihtiyacımız var"
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Merkel: "Türkiye ile her düzeyde temaslara ihtiyacımız var"

Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel
Merkel: 'Türkiye ile her düzeyde temaslara ihtiyacımız var'

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile her düzeyde temasta olmaya ihtiyaç duyduklarını söyledi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile her düzeyde temasta olmaya ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Merkel, video konferans yoluyla düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, zirvede AB-Türkiye ilişkilerinin de ele alındığını anımsattı.

AB Komisyonun ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisinin sunduğu raporun Türkiye ile çok yönlü ilişkileri ortaya koyduğu için iyi bulunduğunu anlatan Merkel, geçen yıl Akdeniz'in doğusundaki gerilimi herkesin takip ettiğini ve bu gerginliğin giderilmesinden dolayı müteşekkir olduklarını söyledi.

Merkel, bir taraftan bundan memnuniyet duyduklarını, diğer taraftan Türkiye'deki iç politikadaki gelişmelere baktıklarını ve endişelerin dile getirildiğini kaydetti.

Ancak görüş ayrılığına rağmen sessizliğin bir cevap olmayacağını kaydeden Merkel, "Aksine Türkiye ile her düzeyde temaslara ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, bu temasların görüş ayrılıkları kadar ortak çıkarlar üzerine konuşmak için de gerekli olduğuna işaret etti.

Yapılan görüşmelerde ele alınan önemli maddenin AB-Türkiye mutabakatı olduğunu söyleyen Merkel, 5 yaşında olan bu mutabakatın kendisini kanıtladığını, yasa dışı göçü azalttığını, insan kaçakçılarının faaliyetlerini zorlaştırdığını ve özellikle çok sayıda sığınmacıya yardım ettiğini belirtti.

Bu mutabakatın Gümrük Birliği konusunu ve modernizasyonunu da içerdiğini aktaran Merkel, "Şimdi fiilen karar verdiğimiz 2 aşamalı bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Şimdi ilk adımı atıyoruz ve ilişkileri daha fazla geliştirmek için bir yetki veriyoruz ve haziranda başka kararlar vermek istiyoruz. Elbette Akdeniz'in doğusundaki gerilimin azaltılmasının nasıl gelişeceğine de bakacağız." ifadelerini kullandı.

Merkel ayrıca AB devlet ve hükümet başkanlarının ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesini Avrupa ile ABD arasındaki ilişkiyi normalleştirme yolunda önemli bir adım olarak değerlendirerek, "Bugün ilk buluşmaydı ancak çok önemli ve yeniden yakın temas halinde olduğumuz anlamına gelen bir jestti." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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