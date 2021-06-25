Merkel: (Türkiye ile) Gümrük Birliği çalışmalarına devam edeceğiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin çalışmalara devam edeceğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin çalışmalara devam edeceğini söyledi.

Merkel, AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, zirvede Türkiye ile ilişkiler konusunda detaylı görüşme yapıldığını belirtti.

Burada AB Komisyonu'nun Türkiye ile göç mutabakatının ne şekilde uzatılabileceğine ilişkin bir rapor verdiğini ve kabul edildiğini anlatan Merkel, bunun 3 milyar avro ek fon ile ilgili olduğunu kaydetti.

Merkel, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin açıklamada bulunarak, "Gümrük Birliği çalışmalarına devam edeceğiz ve Türkiye'den de elbette yapıcı davranışlar bekliyoruz. Akdeniz'deki duruma ilişkin de bir iyileşme gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya konusunda ise, bu ülke ile hangi koşullarda iletişim kurulacağının ve birlikte çalışılacağının ele alındığını ifade eden Merkel, Rusya ile diyalogların başlamasına ilişkin formatlar ve şartlar üzerine çalışıldığını belirtti.

Merkel, liderler düzeyinde hemen bir buluşma olmasına ilişkin bir anlaşma sağlanamadığına dikkati çekerek, "Ancak benim için diyalog formatının korunması ve bunun üzerinde çalışılması önemli. Şahsen, burada daha cesur bir adım atılmasını isterdim." diye konuştu.

Zirvede Macaristan'daki eşcinsellik yasasına ilişkin tartışmaların yaşandığını belirten Merkel, "Burada hangi temel değerleri takip ettiğimizi hepimiz açıkça belirttik. Macaristan'daki yasa ile AB Komisyonu meşgul olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay