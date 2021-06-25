Merkel: "Türkiye gündeminde bir parça ilerleme sağlamak için çaba sarf ettim"
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Merkel: "Türkiye gündeminde bir parça ilerleme sağlamak için çaba sarf ettim"

Merkel: 'Türkiye gündeminde bir parça ilerleme sağlamak için çaba sarf ettim'
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Türkiye gündeminde bir parça ilerleme sağlanması için çaba sarf ettiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Türkiye gündeminde bir parça ilerleme sağlanması için çaba sarf ettiğini söyledi.

Merkel, AB Liderler Zirvesi'nin ardından Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile son dönemde çok görüşüldüğünü belirtti.

Akdeniz bölgesinde gerilimin düştüğünün söylenebileceğini ifade eden Merkel, bunun devam etmesini ümit ettiğini dile getirdi.

Merkel, Türkiye ile Gümrük Birliği konusunda da bazı konularda konuşulabileceğini aktararak, AB Komisyonu'nun hem Türkiye hem Ürdün hem de Lübnan'daki Suriyeli mülteciler için ek fon kullanılmasına ilişkin bir öneride bulunduğunu, Türkiye açısından bunun daha önceki 6 milyar avroya ek olarak 3 milyar avronun daha verilmesi anlamına geldiğini kaydetti.

Önerinin AB liderleri tarafından onaylandığını vurgulayan Merkel, "AB ile Türkiye arasındaki ilişkiyi daha sonraki AB Konseyi toplantılarında tekrar tekrar ele alacağız." dedi.

Bir gazetecinin, Litvanya Cumhurbaşkanı'nın Belarus'un sığınmacıları Litvanya sınırına göndererek "bir silah" olarak kullandığını ifade ettiğinin hatırlatması üzerine Merkel, "Litvanya Cumhurbaşkanı'nın söylediğini ciddiye almak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, bu konuda sığınmacıların geldiği ülkelerle ilgilenilmesi gerektiğine işaret ederek, "Bunlar Bağdat'tan uçuşlar veya İstanbul'dan uçuşlarsa, Türkiye ve Irak ile bu tür konuları görüşmek lazım." dedi.

Bu konunun Fas ile de ele alınmasını isteyen Merkel, "Bunun kolay olmadığını biliyorum. Belarus veya (Cumhurbaşkanı Aleksandr) Lukaşenko ile konuşmak fayda getirmez." diye konuştu.

Merkel, konunun çok kırılgan olduğuna dikkati çekerek, "Bundan dolayı Türkiye gündeminde bir parça ilerleme sağlamak için çaba sarf ettim. Çünkü (Türkiye'nin) milyonlarca kayıtlı mülteciyi barındığı gerçeği hafife almamamız gereken bir gerçektir. Takdir edilmesi lazım. Avrupa buraya finansal yardım sağlayabilir." ifadesini kullandı.

Salgınla mücadele

Zirvede salgınla mücadeleyi de görüştüklerini aktaran Merkel, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış Delta varyantının baskın olmaya başladığını, bu nedenle salgının ne zaman biteceğinin söylenemeyeceğini belirtti.

Merkel, aşılamada ilerleme sağlandığını ancak İngiltere ve İsrail'de yeni vakaların arttığının görüldüğünün ve hastaneye kaldırılanların sayısının yükseldiğinin, bu sebeple dikkatli olmaya ve tedbirlere uymaya devam edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Zirvede, virüs varyantlarına karşı AB'de ortak tutumun geliştirilmesinde mutabık kalındığını söyleyen Merkel, AB'de onaylanmayan aşılarla ilgili de üye ülkeler arasında koordinasyon sağlanmasına ilişkin bir önerinin geliştirilmesi için AB Komisyonu'nun görevlendirildiğini kaydetti.

Macaristan ile ilgili tartışma

Zirvede, Macaristan'daki eşcinsellik yasasına ilişkin çok açık bir görüşme gerçekleştirildiğini anlatan Merkel, bu tartışmanın burada bitmediğini ifade etti.

Macaristan ile derin fikir ayrılıklarının bulunduğuna, bunun Macaristan'ın AB'nin geleceği hakkındaki görüşlerinde de açıkça görüldüğüne işaret eden Merkel, "Bundan dolayı büyük sorunumuz var." dedi.

Merkel, AB'nin sadece bir ortak pazar olmadığını, ortak değerlerle bir araya geldiğini dile getirdi.

???????- Rusya ile ilişkiler

Rusya ile ilgili ilişkiler konusunda Almanya ve Fransa'nın bazı önerilerinin kabul görmediğini söyleyen Merkel, AB ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında görüşme yapılmasına ilişkin öneriyi Rusya için bir ödül olarak görmediğini vurguladı.

Merkel, Soğuk Savaş döneminin zor şartlarında da Sovyetler Birliği ile görüşmeler yapıldığını anımsatarak, her ülkenin münferit değil birlikte Rusya ile görüşmesinin iyi olacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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