Merkel: Trump'ın 'beğenmiyorlarsa gitsinler' dediği senatörlerle dayanışma içindeyim
Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Trump'ın kadın senatörler için kullandığı ırkçı söylemleri eleştirerek, ''Bu tür söylemler ile arama mesafe koyuyorum. Kendimi saldırılara maruz kalan 3 kadın ile de dayanışma içinde hissediyorum.'' ifadesini kullandı
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kongre üyesi Demokrat senatörler hakkındaki ifadelerini eleştirerek, kendisinin 'saldırıya maruz kalan kadın vekillerle dayanışma içinde olduğunu' söyledi.
Alman Şansölye, ABD Başkanı'nın, "Amerika'yı sevmiyorlarsa geldikleri yere geri dönsünler" ifadesine atıfla 'Trump'la hala ortak değerlere sahip olup olmadığı' yönündeki bir soruyu yanıtladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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