Merkel, Sisi ile Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü
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Merkel, Sisi ile Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü

Merkel, Sisi ile Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştüğü bildirildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştüğü bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Merkel'in Sisi ile Orta Doğu'daki güncel gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.

Merkel'in İsrail ile Filistin arasındaki ateşkese ara buluculuk yapması nedeniyle Mısır'a teşekkür ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, ateşkesin daha da istikrarlı hale getirilmesi gerektiği konusunda hemfikir oldukları, taraflar arasında siyasi müzakerelerin yeniden başlamasına destek verecekleri vurgulandı.

Açıklamada ayrıca görüşmede Libya'daki gelişmelerin yanı sıra ikili ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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