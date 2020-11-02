Merkel: "Salgınla 4 ayda daha birlikte yaşayacağız"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, enfeksiyonların kaynağının artık belirlenemediğini belirterek, "Salgınla 4 ay daha birlikte yaşayacağız" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, enfeksiyonların kaynağının artık belirlenemediğini belirterek, "Salgınla 4 ay daha birlikte yaşayacağız" dedi.

Almanya'da korona virüs salgınında artan vakaların ardından tedbirler sıkılaştırıldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, korona virüs salgınına karşı alınan önlemlerle ilgili düzenlediği basın toplantısında, "Önümüzdeki 4 ay boyunca kesinlikle salgınla yaşamak zorunda kalacağız" dedi.

Merkel, korona virüs salgınını yüzyılda bir yaşanan doğal afete benzeterek, "Daha yumuşak bir yol olup olmadığını uzun zamandır düşündüm ama yok. Salgının farkında olmalıyız ve bununla birlikte yaşamalıyız. Aldığımız önlemler her vatandaşımızı etkiliyor" dedi.

"ENFEKSİYONUN KAYNAĞI ARTIK BELİRLENEMİYOR"

Havaların soğumasıyla birlikte salgının daha da güçlenmesini beklediklerini ifade eden Merkel, "Ekim ortasından bu yana enfeksiyon sayısı 5 kat arttı. Akut bir durumla karşı karşıyayız. Bunun için de acil önlem almamız gerekiyor. Bugün yoğun bakım ünitelerinde 14 gün önce virüsün bulaştığı kişiler yatıyor. Mevcut enfeksiyon sayısıyla bile temas zincirleri artık izlenemiyor. Vakaların tahminen dörtte üçünde enfeksiyonun kaynağı artık belirlenemiyor. Sağlık yetkilileri artık teması takip edemediği için enfekte olmuş ve uyarılmadan ortalıkta dolaşan daha fazla insan var olduğunu hesap ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"KURALLARA UYMAYANLARI VİRÜS CEZALANDIRIR"

Başbakan Merkel, "Bugün Almanya genelinde 100 bin nüfuslu bir yerleşim yerinde 7 gün içinde 50 yeni vakaya ulaşılması halinde o bölgeler riskli ilan ediliyor. 50 yeni vaka sayısı maalesef 127'ye çıktı. Aldığımız tedbirlerle 50'li rakamlara geri dönmeyi hedefliyoruz. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymak yeterli olmadığı için kısıtlamalara gittik" ifadelerini kullandı.

Kurallara uymayanları virüsün cezalandıracağını belirten Merkel, "Mümkün olduğunca temasları azaltın. İşlerinizi evinizden yapabiliyorsanız ofisine gitmeyin ve gereksiz seyahatlerden kaçının. Akraba ve dostlarınızla görüşmeyi erteleyin. İki aileden fazla bir araya gelmeyin. Salgına karşı başarılı olup olmamamız kurallara uyulup uyulmadığına bağlıdır. Dört hafta sürecek yeni yaptırımlara sabırlı olmamız gerekiyor. Bununla birlikte ekonomik hayatın büyük ölçüde devam etmesi ve okullar ile kreşler en son kapanan yerler olmalıdır. Aldığımız tedbirlerden zarar gören işletmeleri yalnız bırakmayacağız. Önümüzde daha rahat bir Aralık ayının olmasını istiyorsak kurallara uyarak kendimize, yakınlarımıza iyilik etmiş olacağız. Hedefimiz vaka oranını yüzde 75 azaltmaktır" dedi.

İlkbaharın aksine sağlık sektörünün salgınla mücadelede daha tecrübeli olduğunu belirten Merkel, test sonuçlarının kısa bir zamanda sonuçlandığını ve yakın bir gelecekte aşıların piyasada olacağını açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı