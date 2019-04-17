Merkel Resti Çekti! Almanya'dan ABD'yi Kızdıracak Huawei Kararı

Başta ABD olmak üzere bazı ülkeler, Huawei'nin 5G ağ ekipmanlarını casusluk için kullandığını söyleyerek, şirketin ağ ekipmanlarının kullanılmaması gerektiğini savunmuştu.

Almanya Federal Ağ İdaresi Başkanı Jochen Homann, "Huawei dahil herhangi bir 5Gekipman sağlayıcısının, Almanya'nın tüm standart ve güvenlik gereksinimlerine uyması halinde özel olarak dışlanmaması gerekir. Huawei'nin güvenlik riski oluşturduğuna dair henüz somut bir kanıt göremedik." ifadelerini kullandı. Homann, Huawei'nin, ülkenin güvenlik gereksinimlerini karşılaması halinde 5G mobil ağının kurulmasında yer alabileceğini belirtti.

5G teknolojisi ile Avrupa'da ve Almanya'da veri aktarımında hızın artırılması, bununla birlikte yüksek kapasiteli, kısa gecikme süreli ve düşük maliyetli bir iletişim altyapısının oluşturulması hedefleniyor. Uzmanlar, Almanya'nın, süper hızlı 5G mobil internet ağını daha uygun fiyatla kurabilmek için Çinli teknoloji devi Huawei ile çalışması gerektiğini belirtiyor.

ALMANYA REST Mİ ÇEKTİ?

Trump, Huawei yasağı sonrası diğer ülkeleri bu karara ortak olmaya zorlamak için istihbarat paylaşım yasağı kartını öne sürmüştü. ABD yönetimi Almanya'nın Huawei ile anlaşmalarını sürdürmeleri durumunda, ABD'nin Almanya ile aralarındaki istihbarat paylaşımının tehlikeye gireceği açıklamıştı. Trump'ın tehdidi sonrası Almanya'dan gelen Huawei kararı bazı kesimler tarafından Merkel'in bir resti olarak da yorumlanıyor.

TRUMP'I ÇILDIRTAN TABLO

5G'de öne çıkacak olan firma, gelecekte 6G servisi üzerinde daha fazla pazar kontrolüne sahip olabilecek. Hal böyle olunca 5G henüz kullanıcıların hayatına girmeden, pazarın kimin kontrolünde olacağı da yeni bir savaş cephesi oldu.

AB'NİN KARARSIZLIĞI SÜRÜYOR

ABD'nin baskıları sebebiyle Huawei'nin 5G altyapısı konusunda çok da rahat hareket edemeyen AB, 5G teknolojisiyle ilgili çeşitli güvenlik önlemleri almayı planlıyor.

ABD'NİN TALEBİYLE CFO TUTUKLANMIŞTI

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou'nun, Washington'ın İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle ABD'nin talebi üzerine Kanada'da tutuklanmıştı

Meng Wanzhou

ABD İSRAİL'İ UYARDI

Casus yazılım bahanelerini öne süren ABD yönetimi Huawei konusunda ülkelere baskıları her platformda sürdürüyor. ABD, Çin'in özellikle Huawei ve ZTE gibi telekomünikasyon firmaları başta olmak üzere, teknoloji firmalarının İsrail'deki faaliyetlerinden rahatsız olduğu Netenyahu'ya ilettiği ifade ediliyor.

ABD'NİN CASUS YAZILIM İDDİASINA BELÇİKA'DAN YALANLAMA

Amerika Birleşik Devletleri'nin casus yazılım kullanmakla itham ettiği Çinli teknoloji devi Huawei'ye yakın zamanda bir destek de Belçika'dan geldi. Belçika'nın merkezi siber güvenlik birimleri Huawei yazılımlarında risk taşıyan hiçbir kodlamaya rastlamadıklarını açıkladı.

TÜRKİYE'DE 5G

Yol haritasını BTK daha önceden çizdi. Çekirdek ağ grubunda NETAŞ, fiziksel ağ grubunda ASELSAN, hizmet ve uygulama grubunda HAVELSAN, standardizasyonda BTK var. Bunlar 5GTR forumunu oluşturuyor. İsmi geçen diğer markalar ise ULAK, Huawei, SPARK, NETAŞ, i2i Systems, Ericsson ve Samsung.

5G NEDİR

5. Nesil Mobil Telekomünikasyon Hizmeti; yeni nesil kablosuz telefon teknolojisidir. Dördüncü nesil teknolojinin yaklaşık 10 katı veri iletim hızı sağlamaktadır. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ve Avrupa Birliği tarafından 2020 yılına kadar tamamlanması ve kullanılmaya başlanılması öngörülmektedir.