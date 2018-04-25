Merkel-Rama Görüşmesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Komisyonu'nun Arnavutluk ile üyelik müzakerelerine başlanacağı yönünde bir tavsiye kararı aldığını, konuyu haziran sonunda yapılacak Avrupa Konseyi toplantısında ele alacaklarını söyledi.



Merkel, başkent Berlin'de Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile yaptığı görüşme öncesinde düzenlenen ortak basın toplantısında, Arnavutluk ile üyelik müzakerelerine başlanabilmesi için bazı ön şartların yerine getirilmesi gerektiğini belirterek, bu şartların oluşturulması için Almanya'nın nasıl yardımcı olabileceğini de ele alacaklarını ifade etti.



Arnavutluk'un siyasi geleceği konusunda görüşeceklerini ve bu çerçevede rüşvete ve organize suça karşı mücadele konularını da ele alacaklarını aktaran Merkel, "Arnavutluk'la AB üyelik müzakerelerine başlanması konusunu görüşeceğiz." dedi.



Ağırlıklı olarak Arnavutluk'ta hukuk alanında yapılan reformları da ele alacaklarını belirten Merkel, ayrıca Bosna-Hersek, Kosova ve Sırbistan'daki gelişmeler hakkında da konuşacaklarını sözlerine ekledi.



Arnavutluk Başbakanı Rama da ülkesinde hukuk alanında yapılan reformların komşu ülkelerde de takdir gördüğünü ifade ederek, Almanya'nın kendilerini Avrupa Konseyi toplantısında AB üyelik müzakerelerine başlanması konusunda da desteklemeye devam etmesini beklediğini söyledi.



Üyelik müzakerelerine başlanmasının önemli bir sürecin sonu anlamına gelmediğini ve bunun yeni bir dönemin başlangıcı olduğunun bilincinde olduklarını kaydeden Rama, "Önümüzdeki süreç çok sayıda reform, sınama ve fedakarlık gerektirecek." şeklinde konuştu.



Arnavutluk'ta ağırlıklı olarak Müslümanların yaşamasına rağmen çok sayıda Hristiyan'ın da bulunduğuna dikkati çeken Rama, bu insanların ortak inancının da Avrupa olduğunu söyledi.