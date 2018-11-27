Merkel Putin'i Telefonla Arayarak, Moskova ve Kiev Arasındaki Krizi Görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Moskova ve Kiev arasında yaşanan donanma gerginliğinin daha da tırmanmaması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aradı. Merkel, iki ülke donanmaları arasında yaşanılan krizde daha ileriye gidilmemesini istedi.

TASS ajansının aktardığı habere göre Merkel-Putin görüşmesinde Putin, yaşanılan gerginliğin Ukrayna donanmasının kışkırtıcı hareketlerinden kaynaklandığını ve savaş gemilerinin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuk Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini söyledi. Merkel de, iki ülke donanmaları arasında yaşanılan krizde daha ileriye gidilmemesini istedi. Merkel, Putin görüşmesi öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroschenko ile görüştü. - BERLİN