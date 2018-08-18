Merkel-Putin Görüşmesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'nin İdlib kentinde olası bir insani felaketi önlemeleri gerektiğini söyledi.

Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, başkent Berlin yakınlarındaki Alman hükümetinin konuk evi Meseberg Sarayı'nda ağırladı.

Görüşme öncesinde açıklama yapan Merkel, Putin ile Soçi'de yaptığı görüşmeye işaret ederek, dünyadaki ciddi ihtilaflara çözüm bulmak için bu diyaloğun sürmesi gerektiğini belirtti.

Merkel, görüşmede Suriye'nin önemli bir konu başlığı olacağını vurgulayarak, "İdlib ve çevresinde insani felaket yaşanmasını önlememiz gerekiyor." diye konuştu.

Suriye'de çatışmaların azaldığını gördüklerine ancak bunun barışın sağlandığı anlamına gelmediğine dikkati çeken Merkel, bu nedenle 'Small Group' üyesi Almanya'nın siyasi sürecin başlatılmasını istediğini aktardı.

Merkel, BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura'nın çalışmalarını da desteklediklerini belirtti.

Görüşmede İran'ın da gündeme getirileceğini ifade eden Merkel, Almanya'nın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan yana olduğunu, ancak İran'ın Yemen'deki balistik füze programı ve Suriye'deki durumla ilgili faaliyetlerini endişeyle izlediklerini kaydetti.

Merkel, Ukrayna'daki ihtilafa da değinerek, bu konunun Minsk Anlaşması temelinde ele alınması gerektiğini söyledi.

Ukrayna'nın doğusunda hala sağlam bir ateşkesin sağlanamadığını hatırlatan Merkel, okulların açılmasıyla bu noktada yeni bir girişim başlatacaklarını, bugünkü görüşmede ayrıca olası BM misyonu konusunu da ele alacaklarını kaydetti.

Merkel, Almanya'nın Normandiya Formatı kapsamına sorumluluk alamaya hazır olduğunu dile getirdi.

Ukrayna'yı gaz transit ülkesi bağlamında da değerlendireceklerini ifade eden Merkel, Kuzey Akım 2 Doğalgaz Boru Hattı'ndan sonra da Ukrayna'nın gaz taşınmasında rol oynayacağını vurguladı.

Merkel, Almanya ve Rusya'nın dünyadaki gelişmelere ilişkin sorumlulukları bulunduğunu ancak Rusya'nın, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olması nedeniyle ayrı bir sorumluluk taşıdığını da sözlerine ekledi.

"Önemli olan Suriye için insani yardımı genişletmek"

Rusya Devlet Başkanı Putin de siyasi, ekonomik ve diğer alanlarda karşılıklı yararlı olacak iş birliklerine büyük önem verdiğini belirterek, görüşmede ekonomik ilişkilerin perspektifini ele alacaklarını söyledi.

Almanya'nın Rus enerji kaynaklarının en büyük alıcılarından olduğunu anımsatan Putin, ülkenin sadece Rus ürünleri için en büyük pazar değil, aynı zamanda büyük bir transit ülkesi olduğunu kaydetti.

Putin, Alman partnerlerle Kuzey Akım 2 Doğalgaz Boru Hattı konusunda birlikte çalıştıklarını, Kuzey Akım 2'nin yalnızca ekonomik bir proje olduğunu vurgusu yaptı.

Gazın, Ukrayna üzerinden taşınmasına devam edileceğini söyleyen Putin, burada önemli hususun, taşınma sırasında ekonomik koşulların karşılanması olduğunu belirtti.

Putin, Ortadoğu'daki duruma ilişkin de "Önemli olan Suriye için insani yardımı genişletmek. Öncelikle Suriye halkı için insani yardımı." değerlendirmesinde bulundu.

Sadece Avrupa'dan değil Türkiye, Ürdün ve Lübnan'dan da mültecilerin Suriye'de dönebileceği bölgelere yardım yapılması gerektiğini vurgulayan Putin, dönenler için temel alt yapı hizmetlerinin tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Putin, Ukrayna konusunda ilerleme sağlanamadığını da işaret ederek, Minsk Anlaşması'nın alternatifi olmadığını dolayısıyla bu konuda görüşmelere devam edeceklerini bildirdi.