Merkel: Putin doğalgaz boru hattını silah olarak kullanmamalı

Alman Başbakan Angela Merkel, Rusya ziyaretinin ardından gittiği Kiev'den yaptığı açıklamada Rusya'nın Kuzey Akım 2 boru hattını Ukrayna'ya karşı kullanması halinde yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Alman Başbakan Angela Merkel, Rusya ziyaretinin ardından gittiği Kiev'den yaptığı açıklamada Rusya'nın Kuzey Akım 2 boru hattını Ukrayna'ya karşı kullanması halinde yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Almanya'nın Eylül ayında yapılacak seçimlerinde aday olmayacağını açıklayan Başbakanı Merkel, son ziyaretlerini gerçekleştiriyor.

Geçen hafta Rusya'ya yaptığı ziyaretin ardından Pazar günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giden Merkel, Rusya'dan çıkarak doğrudan Almanya'ya ulaşan Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenksy'ye "Kuzey Akım 2'yle ilgili kaygılarını anladığını" söyleyen Merkel, Rusya'nın bu hattı farklı amaçlarla kullanması halinde yatırımlarla karşılaşacağını belirtti.

Avrupa Birliği ve ABD ile Almanya arasında bir dönem gerilime de yol açan Kuzey Akım 2 projesi bittiğinde, bugünkünün iki katı kadar miktarda Rus doğalgazı Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya taşınabilecek. Böylece iki ülke arasındaki doğalgaz ticareti de ikiye katlanmış olacak.

Bu hat, Rusya'nın Ukrayna ve Belarus üzerinden geçerek Avrupa'ya ulaşan hatlarının aksine doğrudan Almanya'ya ulaşacak.

Bu sebeple Kiev, Rusya'nın Kuzey Akım 2'yi, Avrupa'ya enerji akışını kısıtlamak ve bölge ülkeleri üzerinde pazarlık kozu olarak kullanmasından endişe ediyor.

Pazar günü Merkel'le ortak basın toplantısı düzenleyen Zelenksy, Kuzey Akım 2 projesini "Kremlin'in jeopolitik silahı" olarak tanımladı ve çalışmaya başladığında "Tüm Avrupa için tehlike arz edeceğini" söyledi.

Eylül ayında, 16 yılın ardından Almanya Başbakanlığı koltuğundan kalkacak olan Merkel ise, proje için anlaşılırken Washington ile Berlin'in masaya oturduğunu; hattın Ukrayna'ya karşı kullanılması halinde önlem alınması konusunda uzlaşmaya varıldığını söyledi:

"Doğalgazın silah olarak kullanılması durumunda, Almanya ve ABD arasındaki uzlaşmaya dayanarak Moskova'ya karşı yaptırımlar getirilebilir."

Zelensky ise, Rus gazını Ukrayna üzerinden Avrupa'ya taşıyan sözleşmenin üç sene içinde sonlanacağını, yenilenmemesi halinde ne olacağı konusunda endişeli olduğunu yineledi.

Doğalgazın transit geçiş ücreti, Ukrayna ekonomisi için kritik önemde. Bu gelirin kesilmesi durumunda ülkenin ekonomisi ciddi bir krizle karşı karşıya kalabilir.

Cuma günü Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşen Merkel ise, Ukrayna'nın yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapabilmesi için bir milyar dolardan daha yüklü miktarda bir paranın Ukrayna'ya gönderilebileceğini söyledi.

Rusya, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin doğalgaz ihtiyacının yüzde 40'ını sağlıyor. Rusya'nın arkasından da AB üyesi olmayan ancak birlikle birçok ticari işbirliği olan Norveç geliyor. Kuzey Akım 2 projesi, Baltık Denizi altından geçen doğalgazın miktarını yılda 55 milyar metreküpe yükseltecek.

Proje için konuşulurken Merkel, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini "boru hattının Almanya'yı enerji konusunda tamamen Rusya'ya bağımlı hale gelmeyeceği" konusunda ikna etmeye çalışmıştı.