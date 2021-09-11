Merkel: 'Polonya'nın Belarus sınırındaki göçmenlerin baskı aracı olarak kullanılması kabul edilemez' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Merkel: "Polonya'nın Belarus sınırındaki göçmenlerin baskı aracı olarak kullanılması kabul edilemez"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Merkel:

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Polonya'nın Belarus sınırındaki göçmenlerin Litvanya ve Polonya'ya yönelik baskı aracı olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Polonya'nın Belarus sınırındaki göçmenlerin Litvanya ve Polonya'ya yönelik baskı aracı olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, görev süresi sona ermek üzereyken son yurtdışı ziyaretlerine devam ediyor. Merkel, Almanya Başbakanı olarak Polonya'nın başkenti Varşova'ya düzenlediği son resmi ziyarette Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile bir araya geldi. Lazienki Krolewskie Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmede iki başbakan uluslararası güvenlik, iklim politikaları, AB'nin geleceği, hukukun üstünlüğü ile Kuzey Akım 2 boru hattı konularını görüştü. Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Almanya Başbakanı Merkel, Polonya'nın Belarus sınırındaki Usnarz Gorny köyü yakınlarında 1 ayı aşkın süredir bekleyen 32 Afgan göçmen konusuna da değindi.

AB'nin doğu sınırında Litvanya ve Polonya'ya yönelik olarak göçmenlerin baskı aracı olarak kullanıldığı hibrid saldırılar görmekte olduklarını belirten Merkel, göçmenlere insani şekilde yardım etmek zorunda olduklarını ancak Yunanistan'da Frontex'i oluşturdukları gibi AB'nin sınırlarını korumak zorunda olduklarını söyledi. "Belarus'a çağrıda bulunuyorum, sınırda zor koşullarda bulunan bu kişilere Kızıl Haç gibi uluslararası yardım organizasyonlarının yardım etme imkanı var. Böylesi bir yardıma hem Polonya tarafı hem de Belarus tarafı açık olmalı" şeklinde konuşan Merkel, yardım ve korumaya muhtaç olan söz konusu kişilerin birer baskı aracı olarak kullanıldığını, bunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de söylediğini belirtti. Merkel, "İnsanların kullanarak gerçekleştirilen bu tip hibrid saldırıların kesinlikle kabul edilemez olduğu kanaatindeyim" dedi.

(Ebru Orhan/İHA)

Merkel: Polonya'nın Belarus sınırındaki göçmenlerin baskı aracı olarak kullanılması kabul edilemez

Merkel: Polonya'nın Belarus sınırındaki göçmenlerin baskı aracı olarak kullanılması kabul edilemez

Merkel: Polonya'nın Belarus sınırındaki göçmenlerin baskı aracı olarak kullanılması kabul edilemez

Merkel: Polonya'nın Belarus sınırındaki göçmenlerin baskı aracı olarak kullanılması kabul edilemez

Merkel: Polonya'nın Belarus sınırındaki göçmenlerin baskı aracı olarak kullanılması kabul edilemez

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Hulusi Akar İbrahim Altay Mustafa Destici Uğur İbrahim Altay
Magazin Müge Anlı Derya Şensoy Ferhan Şensoy Mehmet Ali Erbil
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Diego Max Meyer Ozan Tufan Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ersin Tatar Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Merkel: 'Polonya'nın Belarus sınırındaki göçmenlerin baskı aracı olarak kullanılması kabul edilemez' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 18:50:48. #1.17#