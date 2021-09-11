Merkel: "Polonya'nın Belarus sınırındaki göçmenlerin baskı aracı olarak kullanılması kabul edilemez"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Polonya'nın Belarus sınırındaki göçmenlerin Litvanya ve Polonya'ya yönelik baskı aracı olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, görev süresi sona ermek üzereyken son yurtdışı ziyaretlerine devam ediyor. Merkel, Almanya Başbakanı olarak Polonya'nın başkenti Varşova'ya düzenlediği son resmi ziyarette Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile bir araya geldi. Lazienki Krolewskie Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmede iki başbakan uluslararası güvenlik, iklim politikaları, AB'nin geleceği, hukukun üstünlüğü ile Kuzey Akım 2 boru hattı konularını görüştü. Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Almanya Başbakanı Merkel, Polonya'nın Belarus sınırındaki Usnarz Gorny köyü yakınlarında 1 ayı aşkın süredir bekleyen 32 Afgan göçmen konusuna da değindi.

AB'nin doğu sınırında Litvanya ve Polonya'ya yönelik olarak göçmenlerin baskı aracı olarak kullanıldığı hibrid saldırılar görmekte olduklarını belirten Merkel, göçmenlere insani şekilde yardım etmek zorunda olduklarını ancak Yunanistan'da Frontex'i oluşturdukları gibi AB'nin sınırlarını korumak zorunda olduklarını söyledi. "Belarus'a çağrıda bulunuyorum, sınırda zor koşullarda bulunan bu kişilere Kızıl Haç gibi uluslararası yardım organizasyonlarının yardım etme imkanı var. Böylesi bir yardıma hem Polonya tarafı hem de Belarus tarafı açık olmalı" şeklinde konuşan Merkel, yardım ve korumaya muhtaç olan söz konusu kişilerin birer baskı aracı olarak kullanıldığını, bunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de söylediğini belirtti. Merkel, "İnsanların kullanarak gerçekleştirilen bu tip hibrid saldırıların kesinlikle kabul edilemez olduğu kanaatindeyim" dedi.

(Ebru Orhan/İHA)