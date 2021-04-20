Merkel: "Navalny'nin sağlık durumundan endişe duyuyoruz"
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Merkel: "Navalny'nin sağlık durumundan endişe duyuyoruz"

Merkel: 'Navalny'nin sağlık durumundan endişe duyuyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Almanya Başbakanı Angela Merkel, cezaevinde başlattığı açlık grevinde durumu kötüleşerek hastaneye kaldırılan Rus muhalif Alexei Navalny'nin sağlığından endişe duyduklarını ve Rus muhalife gerekli tıbbi tedaviyi alması yönünde baskı yaptıklarını söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, cezaevinde başlattığı açlık grevinde durumu kötüleşerek hastaneye kaldırılan Rus muhalif Alexei Navalny'nin sağlığından endişe duyduklarını ve Rus muhalife gerekli tıbbi tedaviyi alması yönünde baskı yaptıklarını söyledi.

Tutuklu bulunduğu Rusya'da kötü muamele ve cezaevi koşullarını gerekçe göstererek 31 Mart'ta açlık grevine başlayan Rus muhalif Alexei Navalny'nin sağlık durumu kötüleşiyor. Hastaneye kaldırılan Navalny'nin sağlık durumu Avrupalı liderlerin de gündeminde. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde yaptığı konuşmasında Rus muhalifin sağlık durumundan endişe duyduklarını söyledi. "Almanya hükümeti diğerleriyle birlikte, yeterli tıbbi tedavi alması için Rus muhalife baskı yapıyor" diyen Şansölye Merkel, Navalny'nin durumundan endişe duyduklarını sözlerine ekledi.

Meral ayrıca Rus askeri birliklerin Ukrayna sınırındaki artışının endişe verici derecede gergin bir duruma neden olduğunu sözlerine ekleyerek diyalogun önemini vurguladı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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