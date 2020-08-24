Merkel, Navalnıy'ın zehirlenmesinden sorumlu olanların adalet önüne çıkarılmasını istedi
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Merkel, Navalnıy'ın zehirlenmesinden sorumlu olanların adalet önüne çıkarılmasını istedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesinde sorumluluğu olanların adalet önüne çıkarılması çağrısında bulundu.

Merkel, Navalnıy'ın zehirlenmesinden sorumlu olanların adalet önüne çıkarılmasını istedi
24.08.2020 19:35 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:35

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesinde sorumluluğu olanların adalet önüne çıkarılması çağrısında bulundu.

Başbakan Merkel, Dışişleri Bakanı Maas ile Navalnıy'ın zehirlenmesine ilişkin ortak açıklama yaptı.

Charite'de hastanesindeki doktorların Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiğini ifade ettikleri vurgulanan açıklamada, "Navalny'nin Rusya'daki siyasi muhalefetteki önemli rolü göz önüne alındığında, oradaki yetkililer şimdi acilen bu suçu en ince ayrıntısına kadar araştırmalı ve bunu tam bir şeffaflıkla yapmalılar." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Navalnıy'ın zehirlenmesinde sorumlu olanlar hakkında soruşturma açılması ve adalet önüne çıkartılması talep edildi.

20 Ağustos'ta Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

"Toksik zehirlenme" şüphesiyle Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'e getirilmişti.

Kaynak: AA

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