Merkel, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti
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Merkel, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

Merkel, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti
27.08.2020 12:15 | Son Güncelleme: 27.08.2020 12:18

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB savunma bakanlarının gayriresmi toplantısı nedeniyle Berlin'de bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le Başbakanlıkta bir araya geldi. Uluslararası güncel konuların ele alındığı görüşmenin ana konusunu, Akdeniz'deki gaz rezervleri konusunda NATO üyeleri Yunanistan ve Türkiye arasındaki anlaşmazlığın oluşturduğu, hem NATO hem de Alman hükümetinin arabuluculuk yapmaya devam edeceği ve her iki tarafın da diyaloğa girmesi için gayret gösterecekleri belirtildi. - BERLİN

Kaynak: İHA

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