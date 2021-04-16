Merkel, Macron ve Zelenskiy, Rus birliklerinin Ukrayna sınırından çekilmesi çağrısında bulundu

Almanya, Fransa ve Ukrayna, Rus birliklerinin Ukrayna sınırından çekilmesi çağrısında bulundu.

Almanya, Fransa ve Ukrayna, Rus birliklerinin Ukrayna sınırından çekilmesi çağrısında bulundu.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan açıklamada Başbakan Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin video konferans yoluyla Ukrayna ve Rusya sınırındaki güvenlik durumu görüştükleri ifade edildi.

Liderlerin Ukrayna sınırında ve meşru olmayan yollarla ilhak edilen Kırım'daki Rus birliklerinin takviye edilmesinden endişe duyduklarını vurgulayarak gerilimin azaltılması için Rus birliklerinin Ukrayna sınırından çekilmesi çağrısında bulundukları belirtildi.

Görüşmede Merkel ve Macron'un Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdikleri desteği bir kez daha vurguladıkları kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ