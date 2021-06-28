Merkel, Macaristan ve Polonya ile ilgili tartışmada AB'nin bölünmemesi uyarısında bulundu
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Merkel, Macaristan ve Polonya ile ilgili tartışmada AB'nin bölünmemesi uyarısında bulundu

Merkel, Macaristan ve Polonya ile ilgili tartışmada AB'nin bölünmemesi uyarısında bulundu
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Macaristan ve Polonya ile ilgili devam eden hukukun üstünlüğüne ilişkin tartışmada Avrupa Birliği'nin (AB) bölünmemesi gerektiğini bildirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Macaristan ve Polonya ile ilgili devam eden hukukun üstünlüğüne ilişkin tartışmada Avrupa Birliği'nin (AB) bölünmemesi gerektiğini bildirdi.

Merkel, Almanya-Fransa meclisleri arasında düzenlenen ortak oturuma katılarak milletvekillerinin sorularına yanıt verdi.

AB Liderler Zirvesi'nde Macaristan'daki eşcinsellik yasasına ilişkin kapsamlı tartışma yaşandığını anımsatan Merkel, burada büyük çoğunluğun Avrupa'nın sadece bir ortak pazar olmadığını, aynı zamanda ortak değerlere sahip olduğunu açıkça vurguladığını söyledi.

Merkel, AB fonlarının hukukun üstünlüğü koşuluna bağlandığını hatırlatarak, Macaristan ve Polonya'nın bu konuda mahkemeye gittiğini ve şimdi AB Adalet Divanının kararının beklendiğini kaydetti.

Bir ülkeyi hukukun üstünlüğüne teşvik etme konusunda AB'de oy birliğiyle karar alınmasının uygulamada çok kolay olmadığına dikkati çeken Merkel, burada birbirine karşı oy kullanmayacak ülkelerin bulunduğunu anlattı.

Merkel, ortak değerlere ilişkin derin ve kapsamlı tartışmaya ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, "Biz sürekli kendimizi suçlamamalıyız, çaba sarf etmemiz lazım. Yoksa bu Avrupa birlikte olamaz." uyarısında bulundu.

Bunun geçen hafta Avrupa Liderler Zirvesi'nde netleştiğini belirten Merkel, "Kendinizi çok hızlı, çok kesin bir şekilde birbirinden ayırabilirsiniz ancak Avrupa'daki sorunları çözmenin yolu hiçbir zaman bu olmadı. Bu yüzden uzun bir soluğa ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

"Rusya ile AB arasındaki ilişkiler iyi değil"

Merkel, AB ülkelerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önemli konularda görüşmesi gerektiğini yineleyerek, "Rusya ve AB arasındaki ilişkiler şu anda gerçekten iyi değil." şeklinde konuştu.

Merkel, AB Liderler Zirvesi'nde, Putin ile görüşme yapılmasına ilişkin tartışmada, "birlikte hareket edilemeyeceği" yönünde bir endişenin ortaya çıktığını aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleye de değinen Merkel, geçen yıl Fransa ile Almanya arasında sınırların kapatılmasını "çok sert" bir önlem olarak nitelendirerek, bu uygulamanın kaçınılmaz bir durum olduğunu belirtti.

Başbakan Merkel, bu durumdan derslerin çıkarıldığını, sınırların kapatılmasının tekrar yaşanmaması gerektiğini ancak bunun için iki ülke arasında yakın iş birliğinin gerekli olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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