Merkel'le Erdoğan'ın Görüşmesi Alman Basınında Geniş Yankı Buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in telefon görüşmesi Alman basınında geniş yankı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayı sonunda Almanya'ya yapacağı resmi ziyareti ön plana çıkaran Alman medyası "Erdoğan geniş bir heyetle Almanya'ya gelecek" başlığında haberi verirken Merkel ile yapılan telefon görüşmesinde Eylül ziyaretinde, Türk heyetinde Maliye, Ekonomi, Dışişleri ve Adalet bakanlarının olacağının kararlaştırıldığını belirtti.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada 28-29 Eylülde yapılacak ziyarette iki ülke arasındaki ilişkiler, Suriye konusu, uluslararası sorunlar ve ziyaret öncesi her iki ülkenin maliye ve ekonomi bakanlarının hazırlık toplantısı gerçekleştericeğinin karara bağlandığını duyurdu. Görüşmede ayrıca Türk lira krizi hakkında da Merkel'in bilgilendirildiği ve Merkel, güçlü bir Türk ekonomisine olan ilgiyi de vurguladığı ifade edildi. Her iki tarafın da Almanya ile Türkiye arasındaki işbirliğinin genişletilmesi için hazır oldukları belirtildi. - FRANKFURT