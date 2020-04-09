Merkel, Kovid-19 tedbirlerinin daha fazla sıkılaştırılmasına ihtiyaç duymuyor
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Angela Merkel, Almanya, Berlin, Güncel

Merkel, Kovid-19 tedbirlerinin daha fazla sıkılaştırılmasına ihtiyaç duymuyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ülkede yaklaşık 3 hafta önce alınan tedbirlerin daha fazla sıkılaştırılmasına ihtiyaç duyulmadığını söyledi.

09.04.2020 19:02 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:02
Merkel, Kovid-19 tedbirlerinin daha fazla sıkılaştırılmasına ihtiyaç duymuyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ülkede yaklaşık 3 hafta önce alınan tedbirlerin daha fazla sıkılaştırılmasına ihtiyaç duyulmadığını söyledi.

Merkel, başkent Berlin'de Kovid-19 salgınıyla ilgili bazı bakanlar ve uzmanlarla yaptığı toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, virüsün bulaştığı kişi sayısının biraz azaldığını, bunun da temkinli iyimserliğe sebebiyet verdiğini belirtti.

Şu an için tedbirlerin daha fazla sıkılaştırılmasına ihtiyaç duyulmadığını ifade eden Merkel, "Kendimizi güvende hissetmemeliyiz. Daha sıkı kısıtlamalara gerek olmadığından dolayı mutlu olmalıyız." şeklinde konuştu.

Merkel, Paskalya döneminde de hükümetin aldığı tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

Aşı bulunana kadar salgının süreceğini ifade eden Merkel, "Bu, virüs ile yaşamak anlamına geliyor." dedi.

Şansölye, aşı bulunana kadar tokalaşmamak, sosyal mesafeyi korumak ve hijyen kurallarına uymak gibi tedbirlerin devam edeceğini kaydetti.

Maske tedarik etmek için ekip kuruldu

Kovid-19 salgınıyla mücadelede maske eksikliğine de değinen Merkel, buna ilişkin Ekonomi Bakanlığınca bir ekip oluşturulduğunu belirtti.

Maske üretiminin yüzde 90'ının Asya'da yapıldığına işaret eden Merkel, oluşturulan ekibin daha fazla maskeyi ülkeye getirmekle ilgileneceğini söyledi.

Merkel, maskelerin Almanya'da üretilmesinin de stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, ülkede maske imalatının artırılması gerektiğini, bu konuya Alman şirketlerin ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de maske sıkıntısı yaşandığına dikkati çeken Merkel, bu üretimin AB çerçevesinde de gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Almanya'da gelecek aylarda milyarlarca maskeye ihtiyaç duyulacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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