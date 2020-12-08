Merkel, Kovid-19'a karşı aşı geliştiren Prof. Dr. Şahin ve eşi Dr. Türeci'yi övdü (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Merkel, Kovid-19'a karşı aşı geliştiren Prof. Dr. Şahin ve eşi Dr. Türeci'yi övdü (1)

08.12.2020 02:43 | Son Güncelleme: 08.12.2020 02:49

Almanya Başbakanı Angela Merkel, BioNTech'in kurucularından Türk göçmenlerin çocukları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşıyı bulmalarından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, BioNTech'in kurucularından Türk göçmenlerin çocukları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşıyı bulmalarından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Merkel, Almanya'nın 16 kentinde Türkçe ve Almanca yayın yapan Metropol Fm'e yaptığı açıklamada, "Aşıyı bulanlardan birinin Türk kökenli Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci olmasından ve BioNTech ile Pfizer'da aşı için temel bilimsel katkıyı yapmalarından dolayı çok mutlu oldum." dedi.

BioNTech'in hazırladığı aşının ocak başında Avrupa'da kullanılabileceğini düşündüklerini belirten Merkel, Kovid-19 salgınını önlemek için toplumun yüzde 70'inin bağışıklık kazanması gerektiğine dikkati çekti.

Merkel, "Bu kadar insana aşı yapmak aylar sürecek. Önce yaşlılar ve sağlık çalışanların korunması gerekiyor. 2021'in ikinci yarısı daha çok aşı olacak ancak kış ayları düşünüldüğünde henüz yeterli aşı olmayacak." ifadesini kullandı.

Salgın nedeniyle olağan dışı bir kış dönemine girildiğini vurgulayan Merkel, vatandaşların alınan önlemlere daha da uymalarının önemine değindi.

"Topluma bağışıklığı kazandırabilirsek, eski hayatımıza dönebileceğiz"

Kovid-19'a karşı dile getirilen komplo teorilerine de yanıt veren Merkel, İspanyol gribi salgını döneminde de bazı kişilerin söylentiler çıkardığını hatırlattı.

Merkel, şöyle devam etti:

"Söylenenler gibi bir şey yok. Bilimsel veri üzerinde anlaşmamız gerekiyor. İnsanlar bazen sebep arıyor. Tüm bilgilerime dayanarak ve emin olarak bunun bir virüs olduğunu söylüyorum. Bu virüs karşısında çaresiz değiliz. Topluma bağışıklığı kazandırabilirsek, eski hayatımıza dönebileceğiz."

"Türklerin aileye verdiği önemi biliyorum"

Türkiye'de aileye ne kadar değer verildiğini bildiğini anlatan Merkel, "Türklerde aile büyüklerine saygı çok yüksek ancak büyükleri özellikle korumak gerekiyor. Türkiye'de aileye ne kadar değer veriliyor biliyorum. Toplumda bağışıklık kazanılsa bile bir süre daha sevdiğimiz insanlarla mesafeyi korumak zorunda kalacağız." diye konuştu.

Merkel, Türklerin düğünlere ayrı bir önem verdiğinin farkında olduğuna da değinerek, şunları söyledi:

"Düğünler çok sayıda genç için hayatlarının en önemli anlarından. Arkadaş ve ailelerin bir araya geldiği güzel etkinlikler. Ancak samimi olmak gerekirse, hijyen kurallarına uyulma dahi şu an için düğünleri ertelemek en doğrusu. Kim düğününden sonra akrabasının ağır hasta olduğunu duymak ister ki? Bunlar yaşanıyor. Benim ricam, sabırla bekleyip her şey normale döndüğünde bu düğün davetlerini gerçekleştirmektir. Bu sayede kliniklerde çalışan sağlık personellerine de yardımcı olmalıyız."

Merkel, Kovid-19 nedeniyle herhangi bir vergi artışının yanlış olacağını da ifade ederek, Alman devleti olarak esnaf için gereken ne varsa yapıldığını kaydetti.

Merkel, daha sert önlemler istiyor

Alman medyası, Merkel'in enfeksiyon vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek amacıyla alınan kısıtlamalara ek tedbirler getirmek istediğini iddia etti.

Bild gazetesindeki haberde, Federal Mecliste Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU-CSU) grup toplantısında bir konuşma yapan Merkel'in "Mevcut önlemlerle rakamları aşağıya çekemeyiz. Ek önlemler almadan kışı atlatamayız. Noel'den önce yine bir karar alınması gerekiyor. Vaka sayıları kendiliğinden düşer umuduyla yaşayamayız. Eyalet yönetimleriyle önümüzdeki birkaç gün içinde gerekli görüşmeleri gerçekleştireceğiz." sözlerine yer verildi.

Merkel, Kovid-19'a karşı aşı geliştiren Prof. Dr. Şahin ve eşi Dr. Türeci'yi övdü (1)
Merkel, Kovid-19'a karşı aşı geliştiren Prof. Dr. Şahin ve eşi Dr. Türeci'yi övdü (1)
Merkel, Kovid-19'a karşı aşı geliştiren Prof. Dr. Şahin ve eşi Dr. Türeci'yi övdü (1)
Merkel, Kovid-19'a karşı aşı geliştiren Prof. Dr. Şahin ve eşi Dr. Türeci'yi övdü (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metropol Fm

İlgili Haberler

Merkel, koronavirüse karşı aşı geliştiren Prof. Dr. Şahin ve eşi Dr. Türeci'yi övdü
Merkel, koronavirüse karşı aşı geliştiren Prof. Dr. Şahin ve eşi Dr. Türeci'yi övdü
- Prof. Dr. Uğur Şahin aşıya giden süreci anlattı: 'Bu benim için bir onur'- Dr. Özlem Türeci: 'Aşı farklı topraklarda farklı kitlelere...
- Prof. Dr. Uğur Şahin aşıya giden süreci anlattı: "Bu benim için bir onur"- Dr. Özlem Türeci: "Aşı farklı topraklarda farklı kitlelere...
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in ilk görüntüleri paylaşıldı - AÜ Rektörü Prof. Dr. Özkan
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in ilk görüntüleri paylaşıldı - AÜ Rektörü Prof. Dr. Özkan
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Mahir Özgür Özel Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Yalın Ivana Sert Tamer Karadağlı Aras Bulut İynemli
Spor Serdar Aziz Sinan Gümüş Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kız Türk Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Merkel, Kovid-19'a karşı aşı geliştiren Prof. Dr. Şahin ve eşi Dr. Türeci'yi övdü (1) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 02:49:37. #1.14#
title