Merkel Konuk Liderleri Karşıladı

G-20'de Almanya Şansölyesi Angela Merkel, konuk devlet liderlerini karşıladı. Selamlama bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile tokalaştıktan hemen sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geldi. Erdoğan ve Putin'in sıralamada arka arkaya olmaları dikkat çekerken, Putin ve Merkel kısa ve gülümsedikleri samimi bir sohbet gerçekleştirdi.



Liderler, ilk toplantının bitmesiyle aile resmi çekecekler.



Bugünün en önemli görüşmesi Trump ile Putin arasındaki ikili görüşme olacak. Trump, ABD başkanı seçilmesinin üzerinden yaklaşık 7 ay geçmesine rağmen iki ülke lideri ilk defa yüz yüze görüşecekler.



Bu arada şehirde çok sayıda protesto gösterisi var. - Hamburg