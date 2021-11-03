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Merkel, Katar Emiri Al Sani ile Afganistan'daki durumu görüştü

AA / Erbil Başay - Haberler | Güncel
Merkel, Katar Emiri Al Sani ile Afganistan'daki durumu görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Afganistan'daki durumu görüştüğü bildirildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Afganistan'daki durumu görüştüğü bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'in yaptığı yazılı açıklamaya göre Merkel ve Al Sani'nin telefon görüşmesinde Afganistan'daki durum ve Taliban ile temaslar ele alındı.

Merkel ve Al Sani ayrıca bölgedeki durumu ve Almanya ile Katar arasındaki ekonomik iş birliğini görüştü.

AA / Erbil Başay - Son Dakika Haberleri
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