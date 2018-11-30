Merkel'in Uçağı Zorunlu İniş Yaptı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Berlin'den havalanan uçağı, teknik arıza sonucu zorunlu iniş yaptı. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılmak için Berlin'de Airbus uçağıyla yola çıkan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in uçağı Hollanda hava sahasında teknik arıza yaşadı. Meydana gelen olay sonucu uçağın pilotları Köln Bonn Havaalanı'na geri dönüş yaparak acil iniş yaptı. Merkel'in, hazırlanacak yeni bir uçakla Arjantin'e gideceği kaydedildi.

(Mehmet Koca/İHA)