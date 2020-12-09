Merkel'in son yıllık bütçe görüşmesi gerçekleştirildi
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Merkel'in son yıllık bütçe görüşmesi gerçekleştirildi

09.12.2020 15:52 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:56
Merkel'in son yıllık bütçe görüşmesi gerçekleştirildi

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in son yıllık bütçe görüşmesi bugün gerçekleştirildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in son yıllık bütçe görüşmesi bugün gerçekleştirildi. Merkel, Federal Meclis Genel Kurulu'nda 2021 bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada korona virüs salgınına da değinerek, salgın ile mücadeleye yönelik tedbirlerin önemli ölçüde sıkılaştırılacağını duyurdu.

Almanya Federal Meclis, hükümetin 2021 bütçesini görüşmek üzere Almanya Başbakanı Angela Merkel başkanlığında toplandı. Federal Meclis Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen yıllık bütçe toplantısı, 15 yıldır hükümetin başında bulunan Merkel, gelecek yıl yapılacak seçimlerde aday olmayacağı için son yıllık bütçe görüşmesini gerçekleştirmiş oldu. Şansölye Merkel, Federal Meclis Genel Kurulu'nda 2021 bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, korona salgınına da değindi. Merkel, Almanya Ulusal Bilim Akademisi Leopoldina'nın dün yayınladığı tavsiyeleri açıkça desteklediğini belirterek, yeni yıla girerken korona virüsle mücadeleye yönelik daha sıkı kısıtlamalar getirileceğini duyurdu. Merkel salgınla mücadele kapsamında alınan eğitime uzaktan devam edilmesi, Noel tatilinin okullar için uzatılması, dükkanlar ve işyerleri gibi kamusal alanların tamamen kapatılması ve evden çalışma gibi önlemlerin sıkılaştırılması için çağrıda bulundu.

"BİR GÜNDE KORONA VİRÜS KAYNAKLI 590 CAN KAYBI KABUL EDİLEMEZ"

Mevcut gelişmelerin endişe verici olduğunu belirten Merkel, "Korona virüs salgınını kontrol altına alabilmemiz için uzmanlar daha kapsamlı önlemler almamızı tavsiye ediyor. Alınan önlemlere ilave olarak 10 Ocak'a kadar sürmesini planladığımız kısmi kapatmalara yenilerini eklemek zorunda kalacağız. Noel ve yeni yıl tatillerinin 16 Ocak'a kadar uzatılması ve uzaktan eğitim sistemine geçilmesi dahil her türlü tedbiri alarak salgını kontrol etmeye çalışmalıyız. Son 24 saatte korona virüs kaynaklı 590 can kaybı kabul edilebilir bir durum değil" dedi.

Merkel konuşmasında ayrıca, "Virüsle başarılı bir şekilde mücadele etmenin en önemli anahtarı, her bireyin sorumlu davranışı ve işbirliği yapma isteğidir" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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