Merkel'in sağlığı hakkında spekülasyonlar: Samimi endişe mi yoksa medya abartısı mı?

Merkel'in sağlığı hakkında spekülasyonlar: Samimi endişe mi yoksa medya abartısı mı?

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bir ayda üç kez titreme nöbeti geçirmesi, şansölyenin sağlığı hakkında endişeleri ve çok sayıda spekülasyonu beraberinde getirdi

Merkel'in sağlığı hakkında spekülasyonlar: Samimi endişe mi yoksa medya abartısı mı?

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bir ayda üç kez titreme nöbeti geçirmesi, şansölyenin sağlığı hakkında endişeleri ve çok sayıda spekülasyonu beraberinde getirdi.

Yapılan açıklamalarda sağlık durumunun iyi olduğu belirtilse de, başbakanın titrediği videolar medyada ve kamuoyunda en ince detaylarına kadar incelendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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