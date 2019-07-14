Merkel'in sağlığı hakkında spekülasyonlar: Samimi endişe mi yoksa medya abartısı mı?
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bir ayda üç kez titreme nöbeti geçirmesi, şansölyenin sağlığı hakkında endişeleri ve çok sayıda spekülasyonu beraberinde getirdi
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bir ayda üç kez titreme nöbeti geçirmesi, şansölyenin sağlığı hakkında endişeleri ve çok sayıda spekülasyonu beraberinde getirdi.
Yapılan açıklamalarda sağlık durumunun iyi olduğu belirtilse de, başbakanın titrediği videolar medyada ve kamuoyunda en ince detaylarına kadar incelendi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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